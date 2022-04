Als er die Auswertung seiner Wildkamera abrief, traute Jäger Helmut Furian seinen Augen nicht: Ein stattlicher Bär kam zum unfreiwilligen Fotoshooting.

VÖLKERMARKT. Watzelsdorf ist eigentlich ein Naherholungsgebiet und nur unweit der Bezirkshauptstadt Völkermarkt gelegen. Jäger Helmut Furian stellte vor Ort eine Wildkamera auf, "um zu schauen, ob sich Hunde frei im Wald bewegen". Doch was er am Dienstagmorgen sah, das war kein Hund, sondern ein Braunbär. Furian: "Mit einer Schulterhöhe von 1,20 ein durchaus stattlicher Bär, der da um 4.25 Uhr in der Früh in die Fotofalle getappt ist. Er hielt sich rund eine halbe Stunde vor Ort auf."

"Wird sich wohl absetzen"

Der Jäger vermutet: "Das Tier wird sich wohl in Richtung Süden absetzen, um Kontakt mit Artgenossen zu finden. Aber mit Sicherheit sagen, kann man es natürlich nicht." Demnach ist Furian schon gespannt, ob der Bär nicht eventuell doch noch ein zweites Mal in die Fotofalle stapft.

Nähe zu Völkermarkt

Die Luftlinie vom Ort der Sichtung bis in die Bezirkshauptstadt Völkermark betrug weniger als einen Kilometer. Untertags gehen dort viele mit ihren Hunden spazieren, auch Mountainbiker sind unterwegs. Am Dienstag in der Früh war aber "Meister Petz" im Revier unterwegs.

Appell: Hunde an die Leine

Was Jäger Helmut Furian wichtig ist: "Egal ob der Bär noch da ist oder nicht: Hunde bitte an die Leine." Übrigens: Das letzte Mal, dass ein Bär in Völkermarkt gesichtet wurde, war vor 40 Jahren. Ein tierisch-historisches Ereignis quasi.