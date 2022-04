Hubschraubereinsatz am Karsamstag in Griffen. Ein 62-jähriger Mann stürzte unterhalb des Schlossberges.

GRIFFEN. Am Karsamstag kam ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt in einem steil abschüssigen Waldstück aus unbekannter Ursache unter dem Schlossberg in Griffen zu Sturz. Er stürzte das abschüssige Waldstück hinunter und blieb am unteren Ende verletzt liegen. Ein 41-jähriger Bewohner eines nahegelegenen Mehrparteienhauses hörte die Hilfeschreie des verletzten und setzte die Rettungskette in Gang.

Hubschrauber im Einsatz

Der Verletzte wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das LKH Wolfsberg geflogen. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Er konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern.