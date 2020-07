(Text ÖVP Völkermarkt)

Die neue Volkspartei Völkermarkt startete vergangenes Wochenende ihre Sommertour ´Team Angelika on tour´ durch Völkermarkt. „Wir sind unterwegs um mit den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger ins Gespräch zu kommen und ihre Wünsche, Beschwerden und Anregungen persönlich entgegenzunehmen“ so Stadträtin Angelika Kuss-Bergner. Die Türkise Piaggio Ape bringt Abkühlung in die Gemeinde mit Gratis Eis und kühlen Getränken. Den ganzen Sommer noch tourt die Völkermarkter Volkspartei quer durch das gesamte Gemeindegebiet von Völkermarkt.