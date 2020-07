Landesrat Martin Gruber und Bürgermeister Rudolf Skorjanz konnten sich auf eine Lösung einigen.

RUDEN. Seit einiger Zeit ist der Geh- und Radweg über die Jauntalbrücke gesperrt. Seitens der ÖBB wurde festgestellt, dass es statische Probleme gibt und der Bodenbelag des Radweges altersbedingt stark beeinträchtigt ist. Von der Straßenbauabteilung des Landes wurde deshalb eine Umleitungsstrecke über die neue Lippitzbachbrücke eingerichtet, um dennoch eine Radverbindung zu gewährleisten. Das Land und die Gemeinde Ruden haben sich jetzt auf ein Sanierungskonzept geeinigt.

120.000 Euro für die Sanierung

"Laut ÖBB ist 2022 eine Sanierung der Jauntalbrücke geplant, deshalb hat die Straßenbauabteilung im Auftrag von Landesrat Martin Gruber geprüft, welche Kosten für eine provisorische Sanierung des Radwegabschnitts bis zur generellen Sanierung der Brücke anfallen würden", heißt es aus dem Büro von Landesrat Gruber. Das Land Kärnten, die Gemeinde Ruden und die ÖBB haben sich nun auf ein Sanierungskonzept geeinigt, Land und Gemeinde haben auch eine Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten unterzeichnet. Die Instandsetzung soll mittels Gitterrosten erfolgen, die über die derzeitigen Betonplatten verlegt werden, sodass die Traglast auf dem Geh- und Radweg besser verteilt wird. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 120.000 Euro, wovon das Land Kärnten zwei Drittel übernimmt. Ein Drittel bzw. rund 40.000 Euro sind von der Gemeinde Ruden aufzubringen. "Auch wenn es sich nicht um eine Landesbrücke handelt, habe ich eingewilligt, dass wir den Löwenanteil der Geh- und Radwegsanierung übernehmen. Der überregionale Drauradweg ist eines unserer Aushängeschilder im Radtourismus und besonders wichtig für die Region Südkärnten. Er soll weiterhin ohne Lücken befahrbar bleiben", so Landesrat Martin Gruber.

Instandsetzungsarbeiten starteten am 13. Juli

Auch Bürgermeister Rudolf Skorjanz zeigt sich erfreut über die Lösung. "Der Drauradweg durch die Gemeinde Ruden ist für unsere Betriebe eine wichtige Lebensader und wurde durch die Sperre des Geh- und Radweges über die Jauntalbrücke durchtrennt. Ein Dankeschön an alle Beteiligten, die sich für eine rasche Sanierung des Steges eingesetzt haben. Schön war es für mich, dass in diesen turbulenten Zeiten die Straßenbauabteilung von Landesrat Martin Gruber und das Gemeindereferat mit Landesrat Daniel Fellner die Gemeinde Ruden nach besten Möglichkeiten unterstützt haben." Mit den Instandsetzungsarbeiten wurde am 13. Juli begonnen werden, der geplante Fertigstellungstermin ist der 7. August.