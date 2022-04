Nur wenigen Menschen ist es noch vergönnt, so weit in die Geschichte eines Lebens zurück zu denken.

1922, in dem sich nach zu vielen politischem Gerangel, eine demokratisch gesinnte Menschheit entwickeln sollte, gelang es den politisch verantwortlichen Staatsherren nicht, menschliches Leid zu verhindern.

Fragt man Menschen nach dem Glück des Lebens, dann bedeutete das für viele, mühsamer Gehorsam.

Johanna Wernig kam als junge Frau in den 40er Jahren nach Österreich – und so begann in Völkermarkt ihre zukünftige Heimat zu gedeihen.

Zurücklassen musste sie vorerst ihr erstgeborenes Kind, das in Slowenien bei einer Tante gut aufgehoben war.

Wie stark mussten Menschen in damaligen Zeiten sein – um all die vielen Unzulänglichkeiten in Kauf zu nehmen. Herrschende Arbeitgeber zu ertragen und überall anzupacken – nicht denkend, ob die Kraft dafür reicht.

Wir Menschen verfügen über universelle Eigenschaften – so sieht Johanna den Lebensverlauf. Partnerschaft eröffnet den Freiraum, für eine insgeheime Erfüllung zum Glück.

Eine Familiengründung gehörte zum erstrebenswertesten Sinn des Lebens.

Mit vier Mädchen, hatte Johanna Wernig und ihr Mann - dem Dasein einen Grund zur Freude gegeben.

Doch – mit 44 Jahren schon wieder Witwe zu werden, damit kann niemand rechnen.

Die Geburtstagsjubilarin sitzt mit lächelndem Gesicht am Festtagstisch – und fragt man nach ihrem glücklichsten Moment, dann erstrahlen ihre Augen – gerichtet an die Töchter, die rundum, um sie besorgt sind.

Die vielen Enkel und Urenkel, die gekommen sind – bezeugen ein sehr herzliches Miteinander.

Auch der Bürgermeister der Stadtgemeinde Völkermarkt Markus Lakounigg, gratulierte Johanna Wernig zu ihrem 100. Geburtstag.

Gesellschaftlich ist die Jubilarin Johanna mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt innig verbunden.

Seit 1968 ist sie Mitglied bei der Pensionisten Ortsgruppe Völkermarkt – und kann mit ihren lang gelebten Jahren, nicht mehr so sehr - an den Gemeinsamkeiten teilnehmen.

Doch Erika Jessernig, ihre älteste Tochter ist sehr bestrebt, damit Mama weiterhin Mitglied des Pensionisten Verbandes bleibt.

Vorstandsmitglied Margareta Saliternig und Klaus Hofer, die zu diesem schönen Fest eingeladen wurden, überbrachten von allen Mitgliedern herzliche Grüße und die Bewunderung zum 100. Geburtstag.

Der helle Tag neigt sich nur zur Nacht, damit die Sonne wieder auf gehen kann!

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Magareta Saliternig, Klaus Hofer