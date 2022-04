Applaus, Applaus - kein anderer Titel des Schulchores der MS Kühnsdorf wäre für den Besuch im Seniorenzentrum Kühnsdorf besser geeignet.

Im Zuge des Generationenprojektes, welches die MS Kühnsdorf bereits seit über 10 Jahre pflegt, besuchte die 2A Klasse und der Schulchor der MS Kühnsdorf mit Lehrerinnen und Lehrern das Seniorenzentrum in Kühnsdorf.

Osterhasen und Ostereier in Übergröße

In diesem Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler der 2A Klasse mit Klassenvorständin Rebekka Marin und Lehrerin Gerlinde Kriegl etwas Besonderes ausgedacht. Mit viel handwerklichem Geschick und kreativer Hingabe stellten sie Ostereier und Osterhasen in Metergröße her. Diese wurden im Kreativunterricht und im technischen Werken liebevoll gestaltet und mit Bootslack versiegelt, damit sie auch wetterfest sind.

Übergabe im Seniorenzentrum Kühnsdorf mit Gesangsbegleitung des Schulchores

Am Mittwoch, dem 06.04.2022 war es dann endlich so weit. Im Seniorenzentrum wurden die Schülerinnen und Schüler bereits von den Seniorinnen und Senioren mit Pflegeleitung Frau DGKS Brigitte Kummer sehnsuchtsvoll erwartet. Es war eine wunderbare Begegnung zwischen „Alt und Jung“. Die Osterhasen wurden im Garten des Seniorenzentrums aufgestellt und der Schulchor sang einige Lieder. Die Bewohner lauschten den Klängen der Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von Fl. Sophia Lafner. Der Applaus galt gleichermaßen den Schülerinnen und Schülern, als auch den Seniorinnen und Senioren. In der Karwoche erfreuen sich nun auch Spaziergänger an den bunten, lustigen Osterhasen. Dir. SR Erika Knellwolf ist selbst engagierte Werklehrerin: "Diese Osterhasen sind so eine tolle Arbeit. Ich bin voll begeistert, was die Schülerinnen und Schüler mit Ihren Lehrerinnen hergestellt haben. Die Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum im Rahmen des Generationenprojektes hat sich sehr positiv entwickelt. Die Freude eines Besuches ist immer auf beiden Seiten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Pflegeleitung DGKS Brigitte Kummer für die gute Zusammenarbeit."