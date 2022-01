Mit einem Gewinnspiel bewirbt die im November 2021 gegründete Marktgemeinschaft Eberndorf den Beitritt zu ihrem gemeinnützig und unparteiisch ausgelegten Verein: Für die ersten 3 in der Marktgemeinde ansässigen Vereine und Institutionen wie Feuerwehren, Bildungsreinrichtungen und dergleichen mehr, die sich unter der Email-Adresse martin.jegart@aon.at zur Mitgliedschaft anmelden, gibt`s je 10 Gratis-Tickets für das am 19. Feber 2022 stattfindende Heimspiel des Fußball-Bundesligisten SK Austria Klagenfurt gegen den SCR Altach zu gewinnen.

„Damit wollen wir das Interesse an einer ortschaftsübergreifenden und gemeindeweiten Zusammenarbeit auf sozialer, gesellschaftlicher, kultureller, sportlicher und wirtschaftlicher Ebene steigern“, erläutert Vereinsobmann Martin Jegart die Zielsetzung des Gewinnspieles. Für die mit der Aktion angesprochenen Einrichtungen beläuft sich die jährliche Mitgliedsbeitrag auf lediglich 25 Euro, „eigentlich nur ein Anerkennungsbetrag für die innergemeindliche Vernetzung“, ist sich der gesamte Vereinsvorstand einig.