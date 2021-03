Für die Nachwuchsspieler gibt es wieder ein Gruppentraining. Die Freude bei den Kickern ist groß.

VÖLKERMARKT. Viereinhalb Monate gab es für junge Kicker kein Gruppentraining mehr. Nun dürfen Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr wieder unter Auflagen trainieren. Die Freude bei den Nachwuchsspielern ist groß. So auch beim VST Völkermarkt.

Dagegengehalten

"Seit November haben wir den Lockdown. Wir haben gewusst, dass diese lange Zeit dem Nachwuchs sehr schaden kann und haben sofort dagegengehalten. Die jungen Spieler haben von ihren Trainern Trainingspläne erhalten, nach denen sie trainiert haben. Teilweise wurden Onlinetrainings abgehalten. Es wurde ständig Kontakt zu den Spielern gehalten. Sobald Individualtrainings erlaubt wurden, haben wir mit jeder Mannschaft begonnen. Das heißt, ein Trainer und ein Spieler durften eine halbe Stunde am Platz trainieren. Manche Trainer standen bis zu zweieinhalb Stunden auf dem Platz, um so viele Spieler wie möglich erreichen zu können", erzählt Nachwuchsleiter Mario Kuester.

120 Nachwuchsspieler

In der Nachwuchsabteilung des VST Völkermarkt sind 20 Trainer und Betreuer dabei. Rund 120 Spieler trainieren derzeit auf der Sportanlage. "Der finanzielle Aufwand ist groß. Deshalb bedanken wir uns beim Verein, dass er uns die Möglichkeiten gibt, junge Spieler zu entwickeln", meint Kuester.

Wann und ob es in diesem Frühjahr noch eine Meisterschaft geben wird, kann im Moment niemand beantworten. "Schön wäre es, wenn wir ab Mitte Mai mit einer kleinen Meisterschaft starten könnten. Die Kinder trainieren elf Monate dafür, dass sie eine Meisterschaft spielen können", hofft der Nachwuchsleiter.

Die Jungkicker sehen es pragmatisch. „Es ist super, dass wir nach so einer langen Pause wieder trainieren dürfen. Das letzte Spiel hatten wir am 31. Oktober. Wir sehen endlich wieder unsere Freunde“, erklärt der U12-Spieler und Tormann Paul Wachschütz.