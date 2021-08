Vom Schnuppertraining am Stausee zur Olympia-Bronzemedaille in Tokio: Ruderin Magdalena Lobnig wurde heute im Bürgerlustpark gefeiert und geehrt!

VÖLKERMARKT. Vor 18 Jahren weckte ein Schnuppertraining am Völkermarkter Stausee bei Magdalena Lobnig die Begeisterung für den Rudersport. Nach vielen Jahren hartem Trainings, zahlreichen Wettkämpfen und Erfolgen konnte sie sich vergangene Woche einen Traum erfüllen: Bei den Olympischen Spielen in Tokio erkämpfte Magdalena Lobnig den dritten Platz und konnte mit der Bronzemedaille zurück nach Hause kommen.

Gratulation an Magdalena

Im Bürgerlustpark in Völkermarkt wurde Magdalena Lobnig heute Abend empfangen. Vertreter des Landes Kärnten, der Stadtgemeinde Völkermarkt, des Kärntner Ruderverbandes, Sponsoren, Unterstützer, Wegbegleiter von der VST Rudersektion, Vereinsvertreter, Familie, Freunde und viele Völkermarkter gratulierten der Olympiamedaillen-Gewinnerin und feierten mit ihr ihren sagenhaften Erfolg.

Höchste Sportauszeichnung

Neben zahlreichen Präsenten der Gratulanten wurde auch eine besondere Ehrung ausgesprochen: Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser überreichte gemeinsam mit Landessportdirektor Arno Arthofer die "Sportleistungsmedaille in Gold", die höchste Sportauszeichnung des Landes Kärnten.

Bürgermeister Markus Lakounigg brachte es in seiner Gratulation auf den Punkt: "Ganz Völkermarkt ist wahnsinnig stolz!"

Stadtrat Gerald Grebenjak fügte seinen Gratulationsworten hinzu, den Antrag einzubringen, einen Platz in Völkermarkt nach Magdalena Lobnig zu benennen.

Umrahmt wurde die Feier vom MGV Scholle mit Chorleiter Lukas Joham und Obmann Josef Lobnig (Magdalenas Onkel) und der Musikergemeinschaft aus Stadtkapelle Völkermarkt, Trachtenkapelle Griffen und Lindenhofer Bauernkapelle mit Kapellmeister Michael Sattler.

Und die Olympiamedaillen-Gewinnerin erfreute zahlreiche Fans mit Autogrammen und posieren für gemeinsame Fotos.