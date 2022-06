Bei den diesjähringen Österreichischen Meisterschaften vom 11. bis 12. Juni in Reutte, Tirol der U18 und U23 Klassen, konnten die Athleten des VST Völkermarkts wieder aufzeigen.

REUTTE/VÖLKERMARKT. Im schön gelegenen Drei-Tannenstadion zeigten Hannah Ladinig und Stephan Pacher, dass die Formkurve weiter nach oben zeigt. Hannah gelang im Kugelstoßen mit 11,53 Metern eine neue persönliche Bestleistung. Damit erreichte sie den ausgezeichneten 6. Platz in der höheren Altersklasse. Im Diskuswurf kam sie wieder knapp an die 40 Meter-Marke heran. Mit einer Weite von 39,85 Metern holte sie sich Rang 3 und die Bronzemedaillie.

Stephan, der heuer etwas später in ein intensiveres Training eingestiegen ist, zeigte ebenfalls bereits wieder gute Leistungen. Im zweiten 200 Meter Lauf der Saison konnte er seine persönliche Bestleistung auf 22,30 Sekunden steigern und erreichte ebenfalls in der höheren Altersklasse Platz 9 im starken Sprinterfeld der U23 Männer. Im Vorlauf über 100 Meter gelang ihm eine Zeit von 10,85 Sekunden und somit der Finaleinzug. Aufgrund des starken Rückenwindes zählt die Zeit nicht als neue persönliche Bestleistung. Im Finallauf waren die Kräfte bereits einwenig erschöpft und er konnte sich nicht mehr weiter steigern. Mit 11,12 Sekunden erreichte er über 100 Meter Rang 7. In der Österreichischen Jahresbestenliste liegt Stephan dennoch mit einer Zeit von 11,00 Sekunden auf Platz 1 über 100m und auf Platz 3 über 200m. Hannah liegt im Diskuswurf auf Platz 1 der Österreichischen Jahresbestenliste der U20 weiblich und auf Platz 2 im Kugelstoßen.