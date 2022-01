Blanka Kroflic hat in Bleiburg ein Fotostudio eröffnet. Sie sprach mit uns über ihre Leidenschaft zu fotografieren.

BLEIBURG. Bereits seit dem Jahr 2003 fotografiert Kroflic, ihre erste Spiegelreflexkamera kaufte sie dann im Jahr 2009. Seitdem hat Blanka Kroflic die Leidenschaft für das Fotografieren entdeckt. Begonnen hat sie damit, Feuerwehr-Veranstaltungen und dergleichen zu fotografieren, da sie früher selbst bei der Berufsfeuerwehr gewesen ist.

Weiter Weg

Bis 2017 war das Fotografieren für Kroflic ein Nebenjob. Dann konnte sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen und ihren Hauptberuf als Berufsfeuerwehrfrau aufgeben.

Auf eigenen Beinen stehen

Auf die Frage hin, warum sich Kroflic dazu entschieden hat, ein eigenes Studio in Bleiburg zu eröffnen, antwortet sie schmunzelnd: "Ich musste weg vom Homeoffice. Ich hatte schon immer den Wunsch gehabt, mein eigenes Studio zu haben. Da kann ich auch was Anderes fotografieren. Ich habe hier viel mehr Möglichkeiten, als jemand, der nur von zu Hause aus arbeitet. Das gefällt mir sehr."

Große Bandbreite

Kroflic bietet in ihrem Studio so einiges an. Ihr Repertoire reicht von Porträts, Businessporträts, Gruppenfotos, Produktfotografie und -videos bis hin zu Passfotos. "Draußen geht auch viel mehr. Ich arbeite viel bei Kunden. Geschäfte, Personen bei ihrer Arbeit oder auch für Werbung. Da ist so viel möglich", erzählt Kroflic.

Spaß an der Arbeit

"Ich mag Leute. Mit Menschen zu arbeiten, neue Personen kennenzulernen, viel unterwegs zu sein. Immer in Bewegung zu bleiben, auf Events Leute zu treffen und tolle Momente für sie festzuhalten macht mir am meisten Spaß. Momente sind so viel wertvoller als materielle Dinge. Als Fotografin darf ich oft Teil solcher Momente sein. Das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht", führt Kroflic aus.

Herausforderung annehmen

Gerade durch die Situation mit der Pandemie wurde es vielen Einzelunternehmern sehr schwer gemacht, ihre Firmen offen zu halten, beziehungsweise zu eröffnen. Auch Kroflic kennt dieses Thema nur zu gut. "Ich habe mein Studio im zweiten Lockdown eröffnet und ich möchte nur überleben und auf keinen Fall aufgeben. Ich mache viel auf verschiedenen Veranstaltungen, Hochzeiten und so weiter. Wegen Corona sind in den letzten beiden Jahren fast sämtliche Veranstaltungen ausgefallen, was mir natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, mich als Fotografin im Bezirk etablieren zu können. Aber ich gebe nicht auf. Ich bin positiv eingestellt, dass alles bald besser wird", gibt sich Kroflic kämpferisch.

Gut zu wissen

Auf die Frage hin, was die Leute noch über sie wissen sollten, antwortet Kroflic: "Ich arbeite sehr gern und auch viel. Ich bin sehr genau. Es ist egal, ob stundenlanges Stehen auf Events oder Adrenalinkicks beim Bungee-Jumping: Ich bin immer dabei", schließt Kroflic ab.