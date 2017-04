BAD EISENKAPPEL. Die Geschichte der evangelischen Kirche in der Zwischenkriegszeit, vorgestellt im Rahmen der Nacht des Buches in der ehemaligen Volksschule Leppen. Am, dembeginnt umdie Buchvorstellung "Ein Kirchenpräsident in den Konflikten seiner Zeit". Vorgestellt wird das Buch von Robert Kauer. Die Veranstaltung wird vom Duo "Appasionato" musikalisch begleitet.