Florianis laden zum Sommerfest in die Sport- und Freizeitanlage Sittersdorf

SITTERSDORF. Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof laden zum Sommerfest am, dem. Los geht es um. Am, dembeginnt umdie Feldmesse mit anschließenden Frühschoppen. Für Unterhaltung am Samstag sorgt die Gruppe "Petzenbluat" und beim Frühschoppen das Duo "Hubert & Heinz". Zum ersten Mal wird das Sommerfest und der Frühschoppen an der neu errichteten Sport- und Freizeitanlage beim Sportplatz in Sittersdorf durchgeführt.