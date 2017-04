Kulinarischer Genuss am Sonntag in Neuhaus

NEUHAUS. Wer sich am Sonntag, dem 30. April und Montag, dem 1. Mai nicht selbst in die Küche stellen möchte, ist gut beraten, dem Gasthof Hartl in Neuhaus einen Besuch abzustatten. Es werden jeweils ab 11 Uhr köstliche Backhendl aus der Hartl-Küche serviert zusätzlich gibt es auch eine eigene Spargelkarte. Tisch-Reservierungen unter 04356/20 41 erbeten.