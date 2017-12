Preisschnapsen der FF St. Georgen am Weinberg

VÖLKERMARKT. Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Weinberg lädt am Samstag, dem 30. Dezember zum 7. Preisschnapsen. Auf die Gewinner warten tolle Geld- und Sachpreise. Beginn ist um 16 Uhr im Rüsthaus in Kremschitz. Nenngeld: 20 Euro (drei Karten). Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.