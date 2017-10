Tag der offenen Tür am Bauhof der Stadtgemeinde Völkermarkt

Völkermarkt : Bauhof |

VÖLKERMARKT. Das Baureferat der Stadtgemeinde Völkermarkt veranstaltet am Freitag, dem 13. Oktober am Bauhof der Stadtgemeinde Völkermarkt (Bleistraße 16) einen Tag der offenen Tür. Geboten werden den Besuchern neben reichlich Speis und Trank verschiedene Infopoints rund um die Leistungen des städtischen Bauhofes, des städtischen Wasserwerkes und des Hoch- und des Tiefbaues. Besichtigung und Vorstellung sämtlicher Gerätschaften des Bauhofes stehen auch am Tagesprogramm. Das Team des Bauhofes freut sich die Besucher von 9 bis 15 Uhr am Bauhof begrüßen zu dürfen.