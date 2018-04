28.04.2018, 22:34 Uhr

Am Samstag Nachmittag lud diezum Maibaumaufstellen in den Valentin - Leitgeb - Park.Bei schönstem Wetter, zünftiger Musik, Gulasch, Limo und Bier wurde im Team, der 21 Meter hohe Maibaum bestens zum Aufstellen vorbereitet und gelebtes Brauchtum wurde gefeiert.Und am 1.Mai gibts von der Ortsorganisation die bereits 56. traditionelle Sternfahrt zum Bezirksfamilienfest in Völkermakt beim Sportzentrum