MIT VIDEO: STRUSSNIG Kärntens Fenster N°1 eröffnet in Griffen

28.04.2017, 23:19 Uhr

wurde heute ineröffnet.Durch das Programm führte der Programmchef von Radio Kärnten. Mit Firmenchefin, Junior-Chefund Geschäftsführerwurde der erfolgreiche Traditions- und Familienbetrieb vorgestellt und den Mitarbeitern aller Standorte, sowie den am Aufbau des Firmenstadortes in Griffen beteiligten Firmen gedankt.Unter den unzähligen Gästen dabei waren auch Hausherrmit Familie, Bürgermeister, Amtsleiter, Ortsfeuerwehrkommandant HBIund sein Stellvertreter OBI GR, WOCHE-Geschäftsführeruvm.Highlights des Abends waren die Verlosung des Eröffnungs-Gewinnspieles und der Auftritt derMusikalisch unterhielt die mitreißende Band aus der Region -Am morgigen Tag der offenen Tür erwartet die Gäste ein großartiges Rahmenprogramm.