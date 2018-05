Zeichenwettbewerb der BBOK und Preisverleihung "DRESS FOR SUCCESS": Die 3A der NMS VÖLKERMARKT war dabei!

01.05.2018, 22:05 Uhr

Auch die Klasse 3A der NMS VÖLKERMARKT wurde dazu eingeladen, aus gutem Grund:Vier Schüler/innen unserer Klasse durften die Bühne betreten und wurden als Gewinner/innen geehrt. Bei dem Wettbewerb, an dem zahlreiche Schulen aus dem Bezirk Völkermarkt teilgenommen hatten, war es darum gegangen, in die Zukunft zu blicken und die passende Berufsbekleidung für Traumberufe zu entwerfen.

Mit ihren Vorstellungen von einer "Embryo-Designerin" gelang es Stella Ratz,den 2. Platz zu ergattern."Ich habe nicht damit gerechnet, bin sehr überrascht, der Preis ist toll", sagte die strahlende Siegerin. Sie erhielt neben einem goldenen Kleiderbügel Tickets für die Veranstaltung "Stars am See" am 16. Juni. Mit wem sie das Event besuchen wird, weiß sie noch nicht. Fest steht nur, dass sie viele um ihren Preis beneiden!Mihaela Topalovic aus der Klasse 4a war übrigens auch unter den besten 10: Sie hatte die passende Kleidung für eine Stewardess der Zukunft gezeichnet!Am Schluss dieser gelungenen Veranstaltung durften wir noch eine gute Jause mitnehmen und zogen uns damit zurück in den Schulalltag.