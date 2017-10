50 Jahre Musikverein Haimburg

Völkermarkt : Neue Burg |

VÖLKERMARKT. Am Samstag, dem 21. Oktober, feiert der Musikverein Haimburg sein 50-Jahr-Jubiläum mit einem großen Konzert in der Neuen Burg in Völkermarkt. Die Geschichte des Vereines begann 1967, damals noch unter dem Namen Jugendkapelle Haimburg-Diex. Von 1970 bis 1993 lag die musikalische Leitung des Vereines in den bewährten Händen von Kapellmeister Anton Mucher, der auch viele Musiker ausbildete. Seit dem Jahr 2000 ist Burkhard Kral Kapellmeister und seit 1991 Maximilian Krall Obmann.

Die Haimburger gewannen auch viele Auszeichnungen bei Konzert- und Marschwertungen. Besonder stolz ist der Verein auf die gelungene Jugendarbeit, die jüngste aktive Musikerin ist zwölf Jahre alt. Neben "alter Blasmusik" spielen die Haimburger auch moderne und rockige Melodien. Davon können sich Interessierte auch beim Jubiläumskonzert, das um 19:50 Uhr beginnt, überzeugen (VVK: 5 Euro, AK: 7 Euro).