Museum am Bach startet in die vierte Saison

09.05.2017, 19:48 Uhr

Am Samstag öffnet das Museum am Bach seine Pforten. Heuer stehen Feste und Spiele im Mittelpunkt.

RUDEN. Das Museum am Bach in Krassnitz im Lippitzbachgraben startet am Samstag in seine vierte Saison. Das Thema der heurigen Ausstellung lautet "Games & Circles" ("Feste und Spiele"). Zahlreiche internationale Künstler nehmen wieder an der Ausstellung teil (Details siehe Infobox). Sehr zur Freude des Kurators Alex Samyi und seiner Frau Ulli sind heuer auch die Rudener Nachbarn dabei, wie die Freiwillige Feuerwehr und die Volksschule Ruden und das Komitee Lippitzbach. "Gerade heuer geht es ja um das Zusammenkommen, Feiern und Spielen", erklärt Alex Samyi.

Kleiner Einblick

Zur Sache:

Soviel sei verraten: Die Volksschüler haben Zeichnungen für ein Brettspiel angefertigt und die FF Ruden ist mit einem Film über ihr Nikolospiel vertreten. Franz Tschebular vom Komitee Lippitzbach stellt Leihgaben aus seiner Postkartensammlung zur Verfügung.Die Eröffnung findet im Rahmen des Kärntner Kulturwochenendes "Ins Freie" statt.am 13. Mai um 18 Uhr.13. Mai bis 26. OktoberDo.-Fr. 15 bis 19 Uhr, Sa.-So. 11 bis 19 Uhrwww.museumambach.comVooria Aria, Johannes Deutsch, Gernot Fischer-Kondratovitch, Alois Hechl-Kreuter, Matthias Klien, Vera Lambert Kaplan, Martha Laschkolnig, Marie Lenoble, Detlef Löffler, Burgi Maierhofer, Gerhard Maurer und vielen mehr.