Völkermarkts Postenkommandant geht in Pension

23.04.2018, 21:40 Uhr

Völkermarkts Postenkommandant Karl Slamanig blickt auf 38 Jahre bei der Polizei zurück.

Kommandant in Völkermarkt seit 2010

VÖLKERMARKT (sj). Nach 38 Jahren bei der Polizei beendet der Völkermarkter Postenkommandant Karl Slamanig (62) mit 1. Mai seinen Dienst und verabschiedet sich in den (Un-)Ruhestand. Aus diesem Grund ließen ihn seine Kollegen und Wegbegleiter am vergangenen Donnerstag hochleben.Slamanig lebt in Dürrenmoos und lernte ursprünglich den Beruf des Bürokaufmannes, den er auch zehn Jahre beim Völkermarkter Autohändler Pribasnig ausübte. Erst danach zog es ihn zur Polizei. Er begann seine Karriere auf der Dienststelle in Kühnsdorf, anschließend war er in St. Kanzian stationiert. Bevor er mit 1. Juni 2010 Kommandant in Völkermarkt wurde, übte er diese Tätigkeit 15 Jahre lang in Bad Eisenkappel aus.

Berufliches Highlight



Zwei Polizisten feierten

Jäger und Sänger

Zur Sache:

Zu seinen beruflichen Highlights zählte nach dem EU-Beitritt Österreichs 1995 der Aufbau des Grenzdienstes im Bezirk Völkermarkt, da Kärnten bis zum EU-Beitritt Sloweniens eine EU-Außengrenze bildete. "Allein in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach gibt es 42 km Grenze", erklärt Slamanig. Räume wurden den 34 Beamten in Eisenkappel damals zur Verfügung gestellt, jedoch ohne Mobiliar oder Lampen. "Wir hatten einen Bildschirm, um den Dienstplan zu erstellen. Als es im Büro zu dunkel wurde, bin ich mit meinem Kollegen zu mir nachhause gefahren und wir haben dort weitergearbeitet", erinnert sich Slamanig.Sein Stellvertreter in Bad Eisenkappel war Richard Müller, der sich als jetziger Kommandant der PI Bad Eisenkappel mit 1. August in die Pension verabschiedet. Gemeinsam mit Slamanigs Pensionierung feierte er seinen 60. Geburtstag."Man merkt sich hauptsächlich die positiven Dinge", zieht Slamanig Bilanz, "Aber es jedem recht machen, geht nicht. Einer muss Entscheidungen treffen, andere müssen sie umsetzen." Besonders wichtig war ihm stets ein gutes Einvernehmen mit der Bevölkerung.In der Pension wird Slamanig definitiv nicht langweilig werden. Wer den Kommandanten auch etwas von der privaten Seite kennt, weiß, dass er leidenschaftlicher Jäger und Sänger bei mehreren Chören ist. Demnächst werden die Kommandantenposten in Völkermarkt und Bad Eisenkappel neu ausgeschrieben. In der Zwischenzeit übernimmt diese Funktion in Völkermarkt Slamanigs 1. Stellvertreter,