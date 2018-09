Motocross-Fahrer gaben ordentlich Gas

19.09.2018, 08:00 Uhr

Der MSC Griffen veranstaltete den MX Hobby Championsship Cup Austria.

Tolle Rennstimmung

GRIFFEN. Am Samstag, dem 15., und Sonntag, dem 16. September, fand der MX Hobby Championsship Cup Austria am Haberberg statt. Zahlreiche Teilnehmer aus ganz Österreich waren bei den Rennen am Start."Wetter- und auch Streckenbedingungen waren ausgezeichnet", freut sich Obmann-Stellvertreter Gerald Scharfer vom MSC Griffen, der von seinen Mitgliedern und freiwilligen Helfern tatkräftig unterstützt wurde. Durch den starken Regen war der Boden griffig und optimal zum Motocrossfahren geeignet. Dadurch stieg die Teilnehmerzahl an. "Alleine am Samstag gingen in der 50 ccm Klasse 13 Nachwuchstalente an den Start", so Scharfer. In Summe nahmen 125 Motocross-Profis an den zweitägigen Rennen teil. Am Samstag fanden das freie Training sowie die Bewerbe für Kinder und Damen statt. Am Sonntag gingen die Cup-Einzelrennen über die Bühne.

Starter vom MSC Griffen

Spannung pur

Das sind die Sieger:

Vom MSC Griffen selbst gingen in den verschiedenen Klassen gesamt neun Fahrer an den Start. "Unsere Rennfahrer erzielten Top-Ergebnisse bei den Rennen", freut sich Scharfer. Die Lavanttalerin Vanessa Umschaden erreichte bei den Damen den ersten Platz und ist somit weiterhin die Gesamtführende in der Jahreswertung. Rene Baumgartner erreichte den dritten Platz in der Klasse MX2. In der Klasse MX1 und Lizenz freut sich Michael Hainzl über Platz vier.Den Zusehern wurden spannende Rennen präsentiert. "In der Klasse MX2 gab es viele Duelle und Positionswechsel unter Marcel Schnölzer, Martin Treffner und René Baumgartner", berichtet Gerald Scharfer. Großer Sieger des Rennwochenendes ist mit vier Laufsiegen über zwei Klassen eindeutig der Feldkirchner Marcel Schnölzer.Vanessa Umschaden, MSC GriffenJohannes Wibmer, KTM Kini Junior TeamMarcel Schnölzer, Tarco Racing TeamMarcel Schnölzer, Tarco Racing TeamMarvin Salzer, Greenenergy TeamNico Mitterbacher, Tschernutter Racing TeamMoritz Ernecker, HSV RiedMarc Michel, MSC StegenwaldManfred Kainz – der Bad St. Leonharder ist unangefochten.