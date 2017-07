Teilnehmerrekord bei der Petzenattacke 2017

20.07.2017, 13:25 Uhr

Berglauf, Nordic Walking und Mountain Bike

heuer wieder die Petzenattacke.Die Mitglieder des Vereines konnten sich heuer über einen Teilnehmerrekord freuen. Viele Sportbegeisterte haben die Petzen zu Fuß oder mit dem Bike in den Disziplinen Berglauf, Nordic Walking oder Mountain Bike erklommen. Die Teilnehmer mussten eine Distanz von über 10,8 Kilometer und 1.050 Höhenmeter überwinden. Die beiden Feuerwehren Feistritz ob Bleiburg und St. Michael ob Bleiburg, lotsten die Teilnehmer entlang der Petzenstraße. Außerdem wurde von den Kameraden der FF- St. Michael eine Labestation betreut.

Zahlreiche Sieger

Adrian Igerc siegte auch heuer wieder in der Disziplin Berglauf mit einer Spitzenzeit von 0:56:18,9. Bei den Damen konnte Zala Zdouc an die Spitze laufen. In der Disziplin Nording Walking konnte sich Johannes Klammer über den Sieg bei den Herren freuen. Margot Cisar konnte sich bei den Damen den Sieg mit einer Zeit von 1:39:36 holen.Beim Biken gewann bei den Herren Kurt Cottogni mit einer Zeit von 0:50:45,6 und bei den Damen radelte sich Sabrina Pasterk an die Spitze.Alle Ergebnisse im Detail findet man unter: http://www.stern-bew.com/index_htm_files/Petzenattacke2017.pdf