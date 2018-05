Zwei Unternehmen aus dem Bezirk Völkermarkt erhielten Gesundheits-Gütesiegel

03.05.2018, 15:14 Uhr

19 Kärntner Unternehmen werden für qualitätsgesicherte Gesundheitsförderung mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichnet.

Raiffeisen und Wild

Seit mittlerweile 18 Jahren unterstützt die Kärntner Gebietskrankenkasse Unternehmen in Kärnten bei der Umsetzung Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF). Nur jene Betriebe, die den hohen Qualitätsstandards des österreichischen Netzwerks für BGF entsprechen, werden mit dem BGF-Gütesiegel geehrt.Auch heuer durften wieder 19 Betriebe aus Kärnten aufgrund von Topleistungen im Bereich der Gesundheitsförderung das Gütesiegel in Empfang nehmen. Darunter auch zwei Betriebe aus dem Bezirk Völkermarkt: Die Raiffeisenbank Eberndorf und die Wild GmbH Völkermarkt.„Gesunde, qualifizierte, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter sind das Erfolgskonzept jedes Unternehmens. Betriebliche Gesundheitsförderung als Unternehmensstrategie hat genau das zum Ziel. Daher freut es mich ums so mehr, dass diese gesundheitsorientierte Unternehmenskultur von so vielen Betrieben angestrebt bzw. verfolgt wird“, sagte KGKK-Direktor Johann Lintner.