Sirenenalarm in der Schweiz am Mittwoch, 2. Februar 2022 - Alarmsignal wird auch in Vorarlberg zu hören sein

Am Mittwochnachmittag, den 2. Februar 2022, findet in der benachbarten Schweiz der jährliche landesweite Sirenentest statt. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis spätestens 16 Uhr sind die Signaltöne zu hören – je nach Witterung bis nach Vorarlberg.

Welche Sirenensignale werden zu hören sein

Um 13.30 Uhr wird in der ganzen Schweiz der “Allgemeine Alarm” ausgelöst, ein regelmäßig auf- und absteigender Heulton von einer Minute ausgelöst. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 16.00 Uhr wird in gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen der „Wasseralarm“ getestet. Das Signal besteht aus zwölf Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je zehn Sekunden. Insgesamt werden rund 8000 stationäre und mobile Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.

Alle weiteren Informationen sind unter www.sirenentest.ch abrufbar.