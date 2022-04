Nach zweijähriger coronabedingter „Zwangspause“ konnte endlich wieder die Sparkasse Schülerliga starten.

Elf Schulteams nahmen am Futsalcup 2022 in Bregenz Schendlingen teil.

In einem äußerst spannenden Qualifikationsturnier konnten sich das PG Mehrerau, das BG Bregenz Blumenstraße, das BG Feldkirch Rebberggasse und die SMS Rankweil durchsetzen. Diese vier Teams bestritten ein eigenes Finalturnier wieder in Bregenz Schendlingen. Nach sechs spannenden, tollen Spielen setzten sich die als Favoriten gehandelten Burschen des PG Mehrerau durch und vertreten Vorarlberg bei der Bundesmeisterschaft des 19. Sparkasse – Futsalcup 2022 vom 19.–21.4.22 in Lindabrunn.

Ergebnis des Finalturniers: