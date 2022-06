Christine & Alfred Dittrich, aus Wien-Simmering,sind vor 25 Jahren zum ersten Mal nach Waidhofen an der Ybbs zum Urlauben gekommen. Seither besuchen

sie die Stadt jährlich und genießen ihre Zeit.

WAIDHOFEN/YBBS. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Urlauber überbrachte Bürgermeister Werner Krammer ein kleines Geschenk bei gemütlichem Beisammensein im Tourismusbüro: „Schön, dass Familie Dittrich seit 25 Jahren die Vielfalt unserer Stadt genießt. Besonders freut es mich, dass für die beiden Waidhofen ein Ort der Ruhe und Erholung ist und sie unsere Stadt seit so vielen Jahren regelmäßig besuchen. Ich hoffe, Familie Dittrich auch weiterhin in Waidhofen begrüßen zu dürfen“, so Krammer. Die beiden erzählten spannende Geschichten aus vergangenen Urlauben. Begonnen bei Fischer Ausflügen, gemeinsamen Erlebnissen mit den Kindern bis hin zu Hagelunwettern und Autopannen. Untergebracht sind die Dittrichs am Mitterhirschberg bei Familie Schweighuber. Durch Zufall wurde das Wiener Ehepaar auf die Herberge aufmerksam und so begann eine jahrelange Freundschaft. „Die Dittrichs gehören fast schon zur Familie. Sie haben alles mitbekommen: vom Großwerden meiner Söhne bis zur Hochzeit und Übergabe des Hauses an meinen Sohn Konrad“, so Margarete Schweighuber. Früher besuchte Familie Dittrich Waidhofen immer mit ihren Kindern. Heute genießen die beiden über 60-jährigen die Ruhe in Konradsheim. „Es ist so erholsam in dieser schönen Natur. In Waidhofen kann man abschalten und in der Sonne verweilen. Darum ist es für uns der schönste Urlaubsort der Welt“, freut sich Alfred Dittrich.