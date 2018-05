Straße in St. Leonhard/Wald gesperrt

06.05.2018, 22:35 Uhr



Der Ablauf wird sich wie folgt gestalten:

Es werden hohe und höchste Würdenträger aus Politik und Gesellschaft zu diesem feierlichen Anlass erwartet. An militärischen Formationen ist zu den Anzugelobenden auch ein Fahnentrupp, ein Ehrenzug und einige Ortsverbände des ÖKB angetreten. Insgesamt werden rund 450 Soldaten an dieser Feier teilnehmen.Ab 1500 Uhr präsentiert sich das Jägerbataillon 12 in Form einer Informations-und Waffenschau. Dabei kann man sich bei den Soldaten Informationen und Eindrücke über Ausbildung, Waffensysteme und Gerät holen. Außerdem gibt es Kostproben aus der Gulaschkanone.Um 1700 Uhr gibt die Militärmusik ein Platzkonzert.Ab 1740 Uhr werden die Truppen einmarschieren und um 1800 Uhr beginnt die eigentliche Angelobung der Grundwehrdiener mit der Meldung an den militärisch Höchstanwesenden.Die Soldaten des Jägerbataillons 12, des Jagdkommandos, der Auslandseinsatzbasis, und des Kommandos ABC-Abwehr& ABC sowie die Statutarstadt Waidhofen/Y und die KG St.Leonhard/W.. laden hiermit auch die Bevölkerung ein, an diesem Festakt teilzunehmen und würden sich über einen zahlreichen Besuch dieser Veranstaltung freuen.