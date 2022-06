Jedes Kind sollte Fahrradfahren lernen. Aufgrund dessen bietet die Stadt Wels heuer wieder kostenlose Kurse für Kinder an. Termine: 21. Juli, 22. August sowie am 19. September.



WELS. „Radfahren sollte so wie Schwimmen zu den Grundfähigkeiten eines jeden Kindes gehören“, sagt Stefan Ganzert (SPÖ) und ergänzt: „Mit den kostenlosen Fahrradkursen im Friedenspark leistet die Stadt Wels auch heuer wieder ihren Beitrag dazu, dass sich Kinder sicher mit dem Fahrrad im Straßenverkehr bewegen können.“ Kooperationspartner sind das Klimabündnis OÖ und die Easy Drivers Radfahrschule.

Drei Kurstermine

Betreut wird der zweistündige Kurs von zertifizierten Radfahrlehrern, die sich intensiv um die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Volksschulalter kümmern. Der erste Termin findet bereits am 22. Juli von 10 bis 12 Uhr statt. Weitere Kruse sind am Montag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr sowie am Montag, 19. September, von 14 bis 16 Uhr. Die Kruse finden im Freien und bei jedem Wetter statt. Mindestgruppengröße beträgt zehn Personen.

Infos & Anmeldung

Anmeldung für beide Termine sind ab sofort per E-Mail buero-ganzert@wels.gv.at oder telefonisch unter 07242/235-3051 möglich.

Infos erhältst du unter Tel. +43 7242 235 5140 oder online unter radfahrschule.easydrivers.at oder klimabuendnis.at.

Wichtig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen ihr Rad und ihren Helm zum Kurs mitbringen.