Eine Woche lang durften 17 Lehrlinge den Billa in der Maria-Theresia-Straße 55 in Wels übernehmen. Neben der Filialbetreuung stand auch ein Charity-Event in Kooperation mit den Rollenden Engeln dem Programm. Die Lehrlinge konnten Florian Aichhorn schlussendlich einen Spendenscheck im Wert von 2.100 Euro überreichen.

WELS. „Lehrlinge führen Märkte“ feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Eine Woche lang erhielt der Nachwuchs die Möglichkeit, den Markt in der Maria-Theresia-Straße 55 in Wels zu führen. 17 waren in Wels vor Ort und konnten in die verschiedenen Tätigkeiten hinein schnuppern. Damit biete ihnen das Projekt einen guten Einblick in das spätere Berufsleben.

Marcel Lehner und Katerina Zigova sammeln seit einer Woche Erfahrungen im Billa Markt in Wels.

„Ich bin jetzt schon den dritten Tag Chefin. Es ist extrem stressig, aber auch lustig“, sagt Katerina Zigova. „Es ist wirklich cool, dass ich bestimmen kann, was zu tun ist.“ Ihr Ziel sei es, später einmal eine eigene Filiale zu führen. Zusammen mit ihr macht auch Marcel Lehner beim Projekt mit: „Ich finde es sehr spannend, dass man unterschiedliche Positionen ausprobieren kann“, so Lehner. „Mir macht es Spaß und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen.“

Charity-Event und Co.

Neben dem Filialbetrieb stehen aber auch ein österreichweiter Verkaufswettbewerb, Besuche wie jene des Wirtschaftslandesrates Markus Achleitner (ÖVP) sowie ein Charity-Event im Vordergrund. Dieses findet in Kooperation mit den Rollenden Engeln statt. So veranstalteten die Lehrlinge am Donnerstag, 23. Juni, von 8 bis 19.30 Uhr einen Verkauf von Mehlspeisen oder anderen Produkten. Diese wurden aber nicht zum Fixpreis, sondern in Rahmen einer freiwilligen Spende verkauft.

Die Billa Lehrlinge veranstalteten am 23. Juni einen Verkauf von Mehlspeisen und diversen Produkten. Die Einnahmen gehen im Anschluss an die Rollenden Engel.

Dank dieser Aktion konnte den Rollenden Engeln nun ein Spendenscheck in Höhe von 2.100 Euro überreicht werden. „Es ist großartig, dass es den Jugendlichen ermöglicht wird, dass sie so in den Berufsalltag hinein schnuppern dürfen“, sagt Florian Aichhorn von den Rollenden Engeln. „Und das zusätzlich das Soziale nicht außer Acht verloren wird. Ich finde es super, dass das unterstützt wird.“

