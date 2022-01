Zwei Mitglieder des Seniorenbunds feierten vor Kurzem ihren Geburtstag: Anni Eisenrauch und Josef Felbermayr.

WELS. Das erste Geburtstagskind ist Anni Eisenrauch, das Urgestein der ÖVP Wels. Sie wurde 75. Jahre alt. Eisenrauch sei in den verschiedensten Funktionen in Wels und im Landtag tätig gewesen, habe sich für die Frauen engagiert und sei das Welser Sprachrohr in der Landespolitik gewesen. Ungebrochen in ihren Aktivitäten verbringe die rüstige Pensionistin ihren Alltag mit Ehemann Walter in Wels. Zur Feier des Tages bekam sie Besuch von von Bezirksreferent Wolfgang Eisenrauch und Bezirksobmann Helmut Koger – mit im Gepäck hatten sie einen Brief von Landeshauptmann außer Dienst Josef Pühringer sowie Geschenke.

Neben Anni Eisenrauch feierte auch Josef Felbermayr in der Vogelweide seinen Geburtstag. Zu Besuch kamen Ortsgruppen-Obfrau Margarete Köstler und Helmut Kogler und hatten natürlich auch für den rüstigen Pensionisten Geschenke mit dabei.