Stromgutscheine im Gesamtwert von 3000 Euro hat Wels Strom an drei Sozialeinrichtungen übergeben: an die „Volkshilfe Triangel“, das „Soziale Wohnservice Wels E37“ und die Sozialabteilung der Stadt Wels.



WELS. „Das ist wirklich eine traumhafte Unterstützung“, freut sich „Volkshilfe Triangel“-Koordinatorin Silvia Brunner. „Diese Gutscheine helfen uns enorm. Man hat oft gar keine Vorstellung davon, wie viel schon zehn Euro an Hilfe bewirken können. Damit lässt sich einiges Leid minimieren.

Das Volkshilfe-Projekt Triangel in der Vogelweiderstraße unterstützt Menschen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, eine drohende Delogierung abzuwenden und ihre Probleme in den Griff zu bekommen.

„Herzlichen Dank an Wels Strom für die Idee, jene Menschen, die Probleme beim Bezahlen ihrer Stromrechnung haben, zielgerichtet zu unterstützen! Besonders in einer schwierigen Corona- und Vorweihnachtszeit können wir so den Klienten im Übergangswohnen unter die Arme greifen“, reagiert Bettina Reichhold, Geschäftsführerin von „Soziales Wohnservice Wels E37“. Die Einrichtung in der Eisenhowerstraße berät und betreut Wohnungslose, bietet eine Grundversorgung im Tageszentrum, kurzfristige Übernachtungsmöglichkeit in der Notschlafstelle und längerfristige Aufenthalte im Übergangswohnen.

Hilfe selbstverständlich

Für Wels Strom Geschäftsführer Friedrich Pöttinger ist es selbstverständlich, einen Beitrag für sozial bedürftige Menschen zu leisten: „Schnelle und direkte Hilfe an jene leisten zu dürfen, welche es wirklich benötigen, das freut uns und dafür steht unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter. Danke auch an alle Sozialhilfeorganisationen für ihren Einsatz“.