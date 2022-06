Furchtbarer Schicksalsschlag für eine junge Familie in Marchtrenk: Der Vater brach nach der Arbeit in der Küche zusammen und starb – vor den Augen der kleinen Tochter. Die Witwe und die drei Kinder kämpfen nun, um den gewaltigen Verlust zu verkraften.

MARCHTRENK. "Wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit ..." Dieser Satz auf dem Patezettel bringt die gesamte Tragik auf den Punkt: Am 14. Juni wurde Installateur-Meister Alexander Fellner (44) urplötzlich aus dem Leben gerissen – ohne Anzeichen, ohne Vorwarnung. Der dreifache Familienvater kippte einfach vom Küchenstuhl, blieb leblos vor den Augen der neunjährigen Tochter Leonie liegen. Ehefrau Sybille (44) versuchte noch, ihn zu reanimieren. Auch ein Nachbar eilte zu Hilfe. Doch alle Bemühungen blieben erfolglos.

"Herzensmensch"



Nun stehen Gattin Sybille, Tochter Sophie (12) und die Zwillinge Leonie und Tobias (9) unter Schock. Der drastische Einschnitt in ihr Leben ist kaum zu verkraften. Für Sybille war Alexander der "Herzensmensch". Die beiden führten 21 Jahre eine glückliche Beziehung, bis das Schicksal so grausam zuschlug.

Nun kommen auch finanzielle Sorgen hinzu. Die Nachlassregelung wird dauern, bis dahin sind die Konten gesperrt. Dert Hauskredit aber will bedient sein. Dazu warten noch viele andere bürokratische Belastungen auf die kleine Familie. "Wir unterstützen bei allen Abwicklungen, stehen zur Seite, damit die Familie spürt, die Gemeinde steht hinter ihr", sagt Marchtrenks Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ). Auch er ist geschockt von der Tragödie: "Es ist ein Schicksalsschlag, bei dem mir die Worte fehlen. Ich werde alles tun, um etwas Halt zu geben."

Spendenkonto

Die Familie braucht derzeit jeden Cent: Deshalb wurde anstatt Blumen und Kränzen beim Begräbnis ein Konto für die Hinterblieben eingerichtet. Hierauf werden auch erste Spenden überweisen, die Alexanders Kollegen bei den Schleißheimer Perchten organisiert haben. einer von ihnen verkaufte zum Beispiel seine neue Hexenmaske, um die Familie unterstützen zu können ...

Spendenkonto:

Familie Fellner

IBAN: AT 32 5400 0000 1302 1076