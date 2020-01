In der Silvesternacht wurden die FF Weißkirchen an der Traun um 01:25 zu einem Glimmbrand am Sportplatz der Gemeinde alarmiert. Im Bereich eines Tores gloste eine größere Fläche des Kunstrasens.

WEISSKIRCHEN. Glücklicherweise konnte der Brand schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher abgelöscht werden. Dies verhinderte eine noch größere Ausbreitung auf dem Spielfeld. Was den Glimmbrand ausgelöst hat, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht genau festgestellt werden. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet. Nach Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte die Feuerwehr wieder ins Zeughaus einrücken.