Die neueröffnete Anlage ist ein gelungenes Beispiel eines generationsübergreifenden Bewegungs- und Begegnungsangebotes Passend zur warmen Jahreszeit, in der sich Jung und Alt am liebsten draußen im Freien aufhalten, wurde am Samstag, 08. August ein ganz besonderes Projekt von Bürgermeister Christian Schöffmann (ÖVP) eröffnet.



GUNSKIRCHEN. Mit dem neu errichteten Freizeit- und Generationenpark in der Marktgemeinde Gunskirchen konnte ein Ort eröffnet werden, der alle Altersgruppen einlädt, sich zu treffen, miteinander zu bewegen, gemeinsam zu spielen und sich zu entspannen. Es warten unter anderem eine Pumptrack-Anlage, Spiel-, Turn- und Klettergeräte, ein Skater- und ein Beachvolleyball-Platz sowie ein Niedrigseilgarten auf die Besucher. Nebenan befindet sich der Generationenpark.

Die Planung und Gestaltung des Freizeitparks wurde durch das Büro Spiel-Raum-Creativ vorgenommen. Auch die Mitbeteiligung von Schülern, den Jugendlichen und verschiedenen Turngruppen für die Mitgestaltung bei der Ideenfindung spielte in Planung und Umsetzung eine wesentliche Rolle. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Landes OÖ und der Stadtregion Wels gefördert.