Die Stadt bietet wieder einen Impftag ohne Anmeldung an.

WELS. Am Freitag, 6. August bietet sich in Wels von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr erneut die Möglichkeit, sich spontan und ohne Anmeldung in der Walk-In-Impflinie in der Messehalle 3 impfen zu lassen. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und BioNTech/Pfizer – so lange der Vorrat reicht.

Aktuell sind in Wels 39 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Insgesamt sind seit Anbeginn der Krise im März 2020 5.709 Menschen wieder genesen. In Quarantäne befinden sich derzeit 24 Personen.

Alle Infos

Nähere Informationen rund um das Corona-Virus – wie beispielsweise die Testbus-Fahrpläne, Zahlen, Daten und Fakten, Informationsblätter für Erkrankte und Kontaktpersonen, Informationen der Stadt Wels sowie der Bundesbehörden und der Landesregierung, Verordnungen der Bundesregierung und des Landes Oberösterreich sowie Links zu den wichtigsten Behörden und Einrichtungen – finden Interessierte weiterhin unter www.wels.at/coronavirus im Internet.

Für Fragen zum Thema steht weiters die Hotline/Clearingstelle der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) unter Tel. 0800/555 621 kostenlos rund um die Uhr zur Verfügung.