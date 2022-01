Am Sonntag 9. Jänner um 17 Uhr findet in der Fuzo Schmidtgasse in Wels ein gemeinsames Gedenken an fast 14.000 Covid Opfer, deren Angehörige, dem Gesundheitspersonal und all jener, die unter der Pandemie besonders leiden, statt.



WELS. Unter dem Motto "Friedlich, schweigend und solidarisch" möchten die Organisatoren ein Zeichen für die Gesellschaft setzen. Initiiert wurde die Kundgebung erstmals in Wien von Roman Scamoni und Daniel Landau. Das Bündnis für Menschlichkeit Wels, unter anderem mit Johnny Reindl-Schwaighofer (Volkshilfe), Irmgard Lehner (Katholische Kirchen Wels), Gabi Watzinger (ZIGE), Senad Podojak (Bosnisch-Österreichisches Kulturzentrum „Dzemat Wels“), Roland Werneck (evangelischer Pfarrer Wels), Ayfer Sinirtas (Alevitischer Kulturverein Wels), Brigitte Wimmer (Betriebsseelsorge Wels) haben das Veranstaltungsformat für Wels aufgegriffen, adaptiert und organisiert. Die Veranstalter distanzieren sich von jeder Vereinnahmung durch faschistische, nationalistische und rechtsextreme Kräfte.

Die Teilnehmer werden um die Einhaltung der geltenden Covid Sicherheitsmaßnahmen ersucht.