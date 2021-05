Wieder einmal war der Welser Turnverein als Veranstalter gefordert. Der Dauerregen am Sonntag brachte äußerst schwierige Verhältnisse. Mit großer Routine wurde der traditionelle Schimm-Event, er fand bereits zum 48. Mal statt, von den Verantwortlichen über die Bühne gebracht.

WELS. 21 aktuelle Österreichische Nachwuchsmeister gingen in Wels an den Start und sorgten in den Nachwuchsklassen für ausgezeichnete Leistungen. Athleten des Welser Turnvereins waren daran maßgeblich beteiligt. Lukas Edl blieb drei Mal siegreich, Schwester Lena holte ein Mal Silber. Auch Stefan Mayr-Huber und Paul Neubauer konnten sich über zweite Plätze freuen.

In der Allgemeinen Klasse sorgte Anna Glen über 50m und 100m Freistil für zwei neue Vereinsrekorde und wurde dabei jeweils Zweite. Außerdem entschied sie das 50m Schmetterling-Finale für sich. Alexander Jaksche siegte über 50m Brust und holte weitere Medaillen in den Bewerben 50m und 100m Rücken. Elena Hemetsberger konnte über 100m Rücken auf Platz drei landen. Einen neuen Meetingrekord gab es durch Stefano Razeto, der Deutsche siegte über 50m Freistil in 0:23,28.