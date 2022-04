Mit einer neuen Padel-Anlage in Wels ist eine neue Trendsportart auch in Oberösterreich angekommen. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash, wird als Doppel gespielt und erlebt derzeit einen regelrechten Boom in Österreich.



WELS. Die Sparkasse OÖ unterstützt das Unternehmen APB Padel Base GmbH, welches unter der Marke Padelbase.at im Februar die erste Anlage in Wels eröffnet hat, bei der Realisierung: „Wir begleiten gerne regionale Initiativen dabei, ihre Ideen und Vorstellungen ins Laufen zu bringen und Impulse in der Region zu setzen. Außerdem ist es unser Auftrag, die Gesundheit von Menschen zu fördern – sowohl in sportlicher als auch in finanzieller Hinsicht“, erklärt Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer.

Damit wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um die neue Trendsportart auch hierzulande bekannt zu machen. 2022 werden von Padelbase.at weitere Anlagen in Linz und Marchtrenk und eine Anlage in Salzburg Stadt eröffnet. Die beiden Geschäftsführer Björn und Manfred Nareyka haben noch viel vor: „Wir wollen in Zukunft mit der Marke Padelbase.at eine gewichtige Rolle im Padelsport in Österreich spielen und unser Netz an Anlagen ständig erweitern. Wir freuen uns sehr, dass uns die Sparkasse OÖ hier als Partner zur Seite steht und suchen immer auch nach einer gemeinsamen partnerschaftlichen Lösung mit Vereinen oder Gemeinden.“

Das Spiel

Padel ist einfach zu erlernen, ein Einstieg ist jederzeit und ohne Vorkenntnisse möglich. Zum Spielablauf: Das Padel-Spielfeld ist mit 20 x 10 Metern in etwa nur ein Drittel so groß wie ein Tennisplatz und von Glaswänden und einem Drahtzaun umgeben. Die Schläger, die eine Ähnlichkeit zu früheren Kanu paddeln haben, sind namensgebend. Der Aufschlag wird von unten ausgeführt, die kürzeren Schläger sind aus Kunststoff oder Carbon, die Bälle sind wie Tennisbälle, nur etwas weicher. Die Wand darf ins Spiel eingebunden werden, gezählt wird wie beim Tennis. Am 16. April von 13 bis 16 Uhr gibt es in der Paddelzone Wels auf der Askö Tennis Club Anlage in der Pulverturmstraße unter Anleitung eines Trainers das Spiel kostenlos auszuprobieren.