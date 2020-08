Am 16.August findet zum dritten Mal der „starlim City TRIATHLON Wels“ statt. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 200 Teilnehmern. Geschwommen wird in der Traun, geradelt durch die City und gelaufen ebenfalls an der Traun entlang.

WELS. Gestartet wird bei der Angerlehnerbrücke. Über einen extra angefertigten Holzsteg geht es ins Traunwasser. Flussabwärts werden 750 Meter bis zum Feuerwehrbootshaus geschwommen. Dominik Exel, Teamleiter für das Schwimmen, sagt zum neuen Steg: „Der Silberholz-Schwimmsteg ist eine der großen Neuerungen unseres Bewerbes. Er wird 60x5 Meter quer über die Traun installiert, um den Teilnehmern internationale Bedingungen beim Start anbieten zu können“

Insgesamt werden 10 Tonnen Holz und 17.000 Schrauben benötigt um in Wels einen Triathlon mit höchstem Standard veranstalten zu können. Aussichtsreichster Teilnehmer aus Welser Sicht ist Triathlon-Urgestein Gerald Will.