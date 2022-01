Seit 3. Jänner 2022 hat Betreiber Alexander Springer, den viele Kunden bereits vom Wochenmarkt kennen werden, seinen eigenen „Delikatessen-Laden“ in der Schmidtgasse 7, mitten in Wels eröffnet und bereichert somit das Feinkost-Angebot in der City.

WELS. Auf knapp 50 Quadratmeter Verkaufsfläche werden die Kunden ab sofort kulinarisch verwöhnt. Das liebevoll ausgewählte Feinkostangebot umfasst Obst & Gemüse, Pasta, Saucen aller Art, Kaffee von Hrovats Röstet, Salami, Schinken, Wurst, Essig, Käse, Fisch- und auch Meeresfrüchte.

„Schon seit über 20 Jahren besuchen wir erfolgreich Wochenmärkte. Dazu kommt noch, dass wir seit neuestem das Feinkostgeschäft in Wels eröffnet haben. Dort verkaufen wir unsere hochwertigen Lebensmittel der mediterranen Küche mitten in der Innenstadt“, so Alexander Springer.

Bei Springer kann man auch delikate Platten, die mit viel Fingerspitzengefühl zusammengestellt werden, für Feste bestellen. Demnächst gilt im Geschäft auch die „Wels Card“ als Zahlungsmittel.

Kontakt: delikatessen-springer.at.