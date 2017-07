WAKS-Gewinnspiel: 2 Karten für "Hobotones" gewinnen

20.07.2017, 13:37 Uhr

Waiting For That Long Gone Train: Selbstironie, Sinnfragen und völkerverbindende Surrealität führen durch die bunte Mixtur in tanzbarem Tempo.

WELS. Seit 2004 arbeiten sich die Hobotones unter der Leitung von Herrn Rogl quer durch die Musiklandschaft. Unbeeindruckt davon, wo der Zug gerade hält, werden von vier Musikern vielerlei Instrumente und Musikrichtungen zu einem Reiseprogramm kombiniert, das irgendwo zwischen Bluegrass, Irish Folk, Cowboy Junk, Kletzmer und Funk-Pop verläuft. Am 5. August kommen die Hobotones im Rahmen von WAKS 2017 ab 20.00 Uhr in die Welser Freiung. Der Abend verspricht eine Melange aus Banjo, Djembe, Accordion, Bass, Darabuka, Bouzouki, Gitarre, Mundharmonika, Querflöte, Cajon und Gesang zu werden, was sehr funkigen Cowboy-Pop ergibt.

Herr Rogl - Banjo, Mundharmonika, Slide-Gitarre, Bouzouki, GesangMister Oldyard - Gitarre, Akkordeon, GesangDon Manfredo - Percussion, Querflöte, GesangSnowshoe Pink - Bass, Bodhran, ModerationEintritt: 15 Euro/ Vvk: 14 EuroKarten sind in allen Filialen Sparkasse OÖ und bei der Wels Info (Stadtplatz 44) erhältlich. Wir verlosen zudem zwei Karten. Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!