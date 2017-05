VERANSTALTUNGSTIPP: Union Thalheim lädt zum Duckentenrennen ein! 1000€ Hauptgewinn

Das Rennen dauert etwa eine Stunde. Das Ziel ist bei der Festwiese an der Aiterbach-Einmündung in die Traun. Die Preisverleihung findet auf der Festwiese um ca. 16 Uhr statt. Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf Samstag, 10. Juni verschoben. Lose bekommen Sie bei allen Funktionären und Kampfmannschaftsspielern der Union Thalheim Fußball, Lotto-Toto Adlesgruber und im Dorfcafe Thalheim. Auch am Veranstaltungstag werden vor dem Start noch Lose verkauft. Ein Los kostet € 5,-. Der Reinerlös kommt dem Nachwuchs der Union Thalheim Fußball zugute. Weitere Informationen finden Sie unter www.unionthalheim.at