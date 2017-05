A25: Stau nach Auffahrunfall

10.05.2017, 12:24 Uhr

29-Jährige krachte in das Heck eines Kleintransporters.

WELS. Wie die Polizei berichtet, kam es kam es am 10. Mai gegen 7.49 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A25, Welser Autobahn. Ein 49-jähriger Autolenker aus Wolfpassing musste Mittwochfrüh sein Fahrzeug im Gemeindegebiet von Wels verkehrsbedingt stark abbremsen. Während des Bremsvorganges prallte die nachkommende Pkw-Lenkerin, aus bisher unbekannter Ursache, gegen das Heck des Kleintransporters. Die 29-jährige Frau aus Katsdorf erlitt bei dem Auffahrunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Klinikum Wels eingeliefert. Die A25 war in Fahrtrichtung Suben für die Dauer von etwa 40 Minuten erschwert passierbar.