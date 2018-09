Die Mitternachtssonne und eine Sautrog-Regatta

18.09.2018, 23:30 Uhr

Viele neue Eindrücke brachten fünf Mitglieder der Welser Feuerwehrjugend aus Finnland mit.

WELS/FINNLAND. Durch eine Kooperationsvereinbarung war es ihnen möglich, in den Sommermonaten mit österreichischen Betreuern an einem internationalen Jugendaustauschin Finnland teilzunehmen. Eine Reise mit vielen begeisternden Höhepunkten! Gleich nach der Ankunft in Finnland ging es zum Feuerwehrdepot in Kouvula. Gemeinsame Übungen,eine Einsatzsimulation sowie eine Wasserschlacht ließen bei den Mädchen und Burschen Berührungsängste gar nicht erst aufkommen. Und so wurden bereits am ersten Tag Freundschaften geknüpft. „Besonders spannend war es auch, die Arbeitsweise unserer finnischen Kollegen kennenzulernen. Es läuft dort so manches anders ab“, berichtet Eva Neuböck, die die Jugendlichen nach Finnland begleitete. Neben dem fachlichen Austausch kamen auch kulturelle Ausflüge nicht zu kurz: Eine Stadtbesichtigung, ein Museumsbesuch sowie die Führung durch eine finnische Papierfabrik standen am Programm. Da ausschließlich in englischer Sprache kommuniziert wurde, förderte der Austausch auch die Sprachkompetenz der Teilnehmer. Eine besonderes Erlebnis war der Badesee, der sich gleich neben der Unterkunft befand. Bei Tageslicht sprangen die Reisenden um Mitternacht in den 26 Grad warmen See. Kein Wunder, dass der Abschied nach so vielen Erlebnissen schwer fiel. „Nächstes Jahr möchte ich unbedingt wieder beim Jugendaustausch dabei sein“, so die zwölfjährige Welserin Elisa Napolano. Im Gegenzug genossen fünf finnische Jugendliche eine spannende Woche in Österreich. Auch hier wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Fachliche und kulturelle Ausflüge wechselten einander ab. Bei einer Führung durch die Hauptfeuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Wels wurde das technischeGerät und die Einrichtung begutachtet. Mit großem Interesse fachsimpelten die Jugendlichen über Gemeinsamkeiten. In Salzburg präsentierte die Welser Feuerwehrjugend Sehenswürdigkeiten aus der Mozartstadt: mit Verkostung der echten Salzburger Mozartkugeln. Abends beim Grillen tauschten sich die Jugendlichen aus und lernten einander auch privat besser kennen, bevor es am nächsten Tag mit der Sommerrodelbahn am Grünberg rasant ins Tal ging. Trotz durchwachter Abendstunden waren alle in der Früh wieder hellwach und freuten sich auf das anschließende Bezirksjugendlager der Freiwilligen Feuerwehr in Pichl bei Wels. Lautstark wurden die Teams bei der gemeinsamen Lagerolympiade angefeuert. Egal ob bei der Sautrog-Regatta oder bei der Miniplaybackshow: Alle waren mit großer Begeisterung und sportlichem Einsatz bei der Sache. „Die Gemeinschaft, die Ausflüge und der Austausch sind für alle eine große Bereicherung“, fasst Michele Napolano, Jugendbetreuer der Feuerwehr Wels zusammen: „Ich bedanke mich bei allen, die am Gelingen des Jugendaustauschs beteiligt waren.“