HTL Wels mit Gütesiegel als Forschungspartnerschule ausgezeichnet

20.09.2018, 22:06 Uhr

Hervorgehoben wurden dabei in erster Linie die intensive Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft im Bereich Forschung & Entwicklung sowie die zahlreichen Kontakte zu nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen wie Fachhochschulen und Universitäten, darunter die Universität in Cluj-Napoca in Rumänien, das CERN in der Nähe von Genf oder das International Space Camp in Huntsville, Alabama, USA, um nur wenige zu nennen.„Dass unsere Schülerinnen und Schüler vor allem bei der Erstellung ihrer Diplomarbeiten weit über die HTL Wels hinausschauen und zuweilen im Wissenschafts- und Wirtschaftsbereich sogar ,internationale Luft schnuppern‘, macht uns besonders stolz“, freut sich Direktor Geigl über diese Auszeichnung als Forschungspartnerschule.Das „Young Science“-Gütesiegel gibt es seit 2012, bisher wurden österreichweit erst 31 Schulen damit gewürdigt. Das Siegel wird für die Dauer von zwei Jahren verliehen.