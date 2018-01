Kulinarischer Genuss in Wels: Unsere Geheimtipps

03.01.2018, 00:30 Uhr

Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst, stellte einst ein französischer Adeliger fest.

Löwenkeller

WELS. Nicht nur in Frankreich, auch in Wels gibt es zahlreiche Lokale, die es verstehen, das Essen zum Genuss zu erheben.WelsHafergasse 1, WelsDer Löwenkeller, Restaurant, Vinothek und Bar, verwöhnt seine Gäste bereits seit elf Jahren in Wels. Wechselnde Speisekarten, Drei-, Fünf- und sogar Zehn-Gang-Menüs bieten immer wieder neue Kreationen.Dienstag - Freitag 11.30-14.00 Uhr und 18.00-24.00 Uhr, Samstag 18.00-24.00 Uhr, Küche bis 22.00 Uhr, jSonntag/Montag und Feiertag geschlossen. Um Reservierung wird gebeten.Flexibilität ist im Löwenkeller großgeschrieben. Und so können auch Allergiker einen Besuch genießen.: Seit sechs Jahren wird auch gluten- und laktosefrei gekocht.

Adria Fischrestaurant

In's Haas

Grabmer's Fortino

WelsBahnhofstraße 62, WelsDas Adria Fischrestaurant, ein kroatisches und mediterranes Restaurant, ist ein Familienunternehmen, in das viel Liebe und Herz investiert wird. Die Gäste spüren das und genießen ihre Mahlzeiten in gemütlicher Atmosphäre.Montag - Freitag11:30 - 14:00 und 17:30 - 22:00, Samstag und Sonntag geschlossenDas Adria Fischrestaurant legt großen Wert darauf, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Daher bleiben auch für Vegetarier und Veganer keine Wünsche offen.WelsStadtplatz 34, WelsDas In's Haas lädt ein, besondere Stunden in ganz besonderer Atmosphäre zu verbringen. Klassiker der österreichischen Küche wechseln sich mit internationalen Spezialitäten ab. Café, Bistro, A la carte und Weinbar bieten ein außerordentlich umfangreiches Angebot.Montag - Samstag09:00 - 02:00 Uhr, Sonn- und Feiertags geschlossenDie sehr variable Karte wird auch noch gerne auf spezielle Wünsche abgestimmt.WelsEuropastraße 45, WelsInternationale Küche bietet auch Grabmer's Fortino. Beste Ausgangsprodukte, Leidenschaft und Können am Herd sowie eine große Liebe zum Kochen sind die Zutaten für den außergewöhnlichen Genuss.Montag bis Freitag 11:30 - 14:30 Uhr und 18:00 - 02:00 Uhr, Samstag 17:00 - 02:00 Uhr, Sonntag Ruhetag; Küchenzeiten: Montag bis Freitag 11:30 - 14:00 Uhr und 18:00 - 21:30 Uhr, Samstag 17:30 - 22:00 Uhr, Sonntag RuhetagTrotz "Internationalisierung" der Speisekarte wird in Grabmer's Fortino großer Wert auf die ökologische Sicht beim Einkauf der Lebensmittel gelegt. Qualität, die man schmeckt.