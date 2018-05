Gedenken an alle Gefallenen

06.05.2018, 16:56 Uhr

Bad Wimsbach-Neydharting. Anlässlich an das Gedenken des 1945 ermordeten US-Soldaten Walter P. Manning in Hörsching war hoher Besuch aus den USA im Fliegerhorst Vogler. Aufgrund der Aufarbeitung der Ereignisse rund um den Absturz der „Leaky Tub“ in der Marktgemeinde statteten MR. Eugen Young (Charge de Affairs for the US. Embassy), stellvertretender US-Botschafter in Österreich, David Knych, Amerikan. Militär-Attaché und zwei F-16-Piloten aus Aviano sowie Generalmajor Karl Gruber (Airchief des Österr. Bundesheeres) Bad Wimsbach-Neydharting einen Besuch ab.

Allen Gefallenen gedacht

Im Museum Tempus erläuterte GV Norbert Fischer, Kulturausschuss-Obmann, die historisch aufgearbeiteten Ereignisse rund um den Absturz der „LeakyTub" auf Wimsbacher Gemeindegebiet. Anschließend legte der Vertreter der amerikanischen Botschaft einen Kranz sowohl vor dem Denkmal für die Gefallenen beim Friedhof als auch beim Gedenkstein in Bergham (Absturz „Leaky Tub“) nieder. Besonders dieses Kunstwerk aus den Händen von Schmied Knud Englbrecht, der aus Gewehrläufen ein Rosenarrangement fertigte, beeindruckte die Gäste aus den USA und des Österr. Bundesheeres. Das Gedenken an den Absturz, bei dem zehn der elf Besatzungsmitglieder starben, sollte im Wesentlichen den unschätzbaren Wert des Friedens in Erinnerung rufen.

Mit Theresia Ziegelböck, die als Kind den Absturz der "LeakyTub" miterlebte, tauschte sich der stellv. US-Botschafter ebenso aus. Neben den hochrangigen Gästen aus dem Aus- und Inland wohnten den Kranzniederlegungen der gesamte Gemeindevorstand, die Obmänner des Kameradschaftsbundes, Johann Heitzinger und des Schwarzen Kreuzes, Andreas Hochmayr sowie das Tempus-Team bei.Ein besonderes Dankeschön an Franz Kastenhuber, der mit seiner Trompete dem Gedenken die richtige Note gab und an die beiden Kameraden der FF Bergham-Kösslwang, die mit ihrer Ehrenwache beim Memorial in Bergham, das Gedenken besonders auszeichneten.