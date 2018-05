1.Klasse Mitte: Union Thalheim mit Last-Minute-Heimsieg gegen Blaue Elf Linz

05.05.2018, 19:43 Uhr

Die neu formierte Mannschaft tat sich gegen die Linzer dann auch sichtbar schwer – aber auch diese konnten vor allem im ersten Durchgang nicht viel zeigen. Als alle schon damit rechneten, dass es torlos in die Pause gehen würde, bewies unser Goalgetter Erich Humer einmal mehr seinen Torriecher und stellte im Getümmel vor dem Gästetor Sekunden vor dem Pausenpfiff auf 1:0.Nach Wiederanpfiff fanden dann auch die Linzer Chancen vor und belohnten sich in der 53. Minute mit dem Ausgleich. Es entwickelte sich eine offene Partie, in der unser Stürmer Akos Gillich in Minute 62. die erneute Thalheimer Führung markieren sollte. Doch die Gäste gaben nicht auf und glichen rund zehn Minuten vor dem Abpfiff erneut aus.Ein erneutes Unentschieden vor Augen, warf unser Team fortan alles nach vorne. Und die Mühen und Kampfgeist wurden belohnt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit kam Akos Gillich am langen Pfosten an den Ball und brachte das Leder zum 3:2 in den Maschen des Tores unter. Damit war die Partie gegessen, sie endet mit einem hart erarbeiteten und sicherlich nicht unglücklichen 3:2 Heimsieg.Durch den neuerlichen Dreier legte unser Team der 1B von Oedt im Kampf um den Relegationsplatz also vor, diese sind nun schon fast zum Siegen verdammt. Und auch Tabellenführer Asten sollte sich keinen Punktverlust erlauben, will man es im Titelkampf nicht noch einmal spannend machen.